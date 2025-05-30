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Доходы консолидированного бюджета Татарстана в I квартале 2025 года составили 140 млрд рублей

10:26, 30.05.2025

В бюджет республики из них поступил 121 млрд рублей

Доходы консолидированного бюджета Татарстана в I квартале 2025 года составили 140 млрд рублей
Фото: Елизавета Пуншева

Доходы консолидированного бюджета Татарстана в I квартале 2025 года составили 140,1 млрд рублей, в бюджет республики из них поступил 121 млрд рублей. Об этом в ходе заседания в Госсовете РТ сообщил министр финансов региона Марат Файзрахманов.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В доходы консолидированного бюджета вошли:

  • налог на прибыль — 55,9 млрд рублей;
  • налог на доходы физ. лиц — 38,1 млрд рублей;
  • налог на имущество — 14,2 млрд рублей;
  • акцизы — 10,2 млрд рублей;
  • совокупный доход — 5,6 млрд рублей;
  • неналоговые доходы — 15,3 млрд рублей.

Расходы составили 107 млрд рублей.

Напомним, налоговые сборы по итогам первого квартала в Татарстане составили 394 млрд рублей, рост — на 13%. В абсолютном выражении прирост составил 46 млрд рублей.

Елизавета Пуншева

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Экономика Татарстан

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