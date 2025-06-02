Путин поддержал создание Всероссийской службы помощи семье

Фото: Михаил Захаров

Президент России Владимир Путин одобрил предложение детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой о преобразовании Всероссийской инспекции по профилактике социального сиротства во Всероссийскую службу помощи семье. Об этом стало известно во время их встречи, информация опубликована в telegram-канале Кремля.

Львова-Белова подчеркнула, что для реализации этой идеи не понадобятся дополнительные финансовые или кадровые ресурсы. Она также добавила, что уже подготовлены необходимые документы и проект, который согласован с профильными министерствами.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Президент отметил результативность проведенной работы и поддержал предложение, — говорится в сообщении.

Напомним, что в июне в России ожидается увеличение пособий на детей для семей с доходами ниже прожиточного минимума.

Анастасия Фартыгина