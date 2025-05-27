В России увеличат пособия на детей для нуждающихся семей в июне

Фото: Динар Фатыхов

В июне в России ожидается увеличение пособий на детей для семей с доходами ниже прожиточного минимума. Об этом заявил депутат Госдумы от фракции «Единая Россия», член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с RT.

По словам депутата, данные меры направлены на адресную поддержку семей, остро нуждающихся в финансовой помощи.

— Важно, чтобы каждая семья в нашей стране имела возможность обеспечить достойный уровень жизни своим детям, — подчеркнул Чаплин.

Увеличение выплат будет происходить при повторном оформлении пособий, назначенных в 2024 году, и распространится как на федеральные, так и на региональные программы поддержки.

Чаплин отметил, что в ряде регионов, в частности в Самарской и Свердловской областях, планируется введение дополнительных выплат и компенсаций для многодетных и нуждающихся семей.

В 2025 году родители могут рассчитывать на налоговый вычет в размере 2,8 тыс. рублей за второго ребенка и 6 тыс. рублей за третьего и каждого последующего.

Рената Валеева