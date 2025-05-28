В Казани пройдет международный форум, посвященный наследию Каюма Насыри

Фото: Предоставлено Домом-музеем Каюма Насыри в г. Казани

С 19 по 20 июня в Казани состоится Международный научный форум «Просветительство и межкультурный диалог: наследие Каюма Насыри в контексте современных исследований». Мероприятие приурочено к 200-летию со дня рождения известного татарского просветителя. Об этом сообщили в пресс-службе Академии наук Татарстана.

Организатором форума является Институт языка, литературы и искусства имени Г. Ибрагимова Академии наук республики.

Участники обсудят ключевые аспекты научной работы Насыри, влияние его идей на развитие национальных языков и современное изучение культур тюркских народов.

В форуме примут участие ученые из разных регионов России и зарубежных стран, включая Азербайджан, Казахстан и Узбекистан. В рамках мероприятия также будут презентованы новые издания, посвященные Насыри.



Напомним, что на проведение трех научных форумов в Татарстане направят 8,6 млн рублей. Заказчиком выступает Академия наук республики.

Анастасия Фартыгина