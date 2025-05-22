В Казани определили места заклания жертвенных животных на Курбан-байрам
Курбан-байрам — мусульманский праздник, который в этом году отметят 6 июня. Он приходится на 10-й день месяца Зуль-хиджа, и ежегодно его празднование сопровождается жертвоприношениями. Об этом сообщили в пресс-службе ДУМ Татарстана.
Когда и как отмечают:
- в Казани заклание жертвенных животных начнется после праздничной молитвы (намаза) и продлится три дня;
- в городе для этого подготовлено 17 специальных мест, где будут организованы заклания.
Что такое нисаб и кто обязан:
- для совершения жертвоприношения в этом году определен минимальный размер средств, необходимый для обязательного участия, — 53 тыс. рублей;
- этот порог называется нисаб — сумма, которая равна стоимости 595 граммов серебра. Он включает свободные деньги за вычетом долгов и обязательных расходов;
- если у мусульманина есть такие средства, он обязан совершить жертвоприношение.
С полным списком адресов можно ознакомиться на официальном сайте духовного управления мусульман.
Напомним, что в Татарстане утвердили календарный график республиканских праздников традиционной культуры на 2025 год.
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