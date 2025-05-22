В Казани определили места заклания жертвенных животных на Курбан-байрам

. Фото: Динар Фатыхов

Курбан-байрам — мусульманский праздник, который в этом году отметят 6 июня. Он приходится на 10-й день месяца Зуль-хиджа, и ежегодно его празднование сопровождается жертвоприношениями. Об этом сообщили в пресс-службе ДУМ Татарстана.

Когда и как отмечают:

в Казани заклание жертвенных животных начнется после праздничной молитвы (намаза) и продлится три дня;

в городе для этого подготовлено 17 специальных мест, где будут организованы заклания.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Что такое нисаб и кто обязан:

для совершения жертвоприношения в этом году определен минимальный размер средств, необходимый для обязательного участия, — 53 тыс. рублей;

этот порог называется нисаб — сумма, которая равна стоимости 595 граммов серебра. Он включает свободные деньги за вычетом долгов и обязательных расходов;

если у мусульманина есть такие средства, он обязан совершить жертвоприношение.

С полным списком адресов можно ознакомиться на официальном сайте духовного управления мусульман.

Напомним, что в Татарстане утвердили календарный график республиканских праздников традиционной культуры на 2025 год.



Анастасия Фартыгина