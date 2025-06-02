На выпускной россияне готовы потратить более 30 тыс. рублей

Фото: Камиль Исмаилов

Аналитики «Авито» выяснили, сколько россияне готовы потратить на празднование школьного выпускного и где планируют его проводить. Большинство старшеклассников (34%) в этом году будут отмечать выпускной в школе, 29% выберут рестораны или банкетные залы, а 17% отправятся на природу.

В среднем родители планируют потратить 19 тыс. рублей на это событие. Однако 47% респондентов стремятся уложиться в 10 тыс. рублей, причем 14% из них хотят потратить всего 5 тыс. рублей.

Что касается выбора нарядов, 61% родителей активно участвуют в этом процессе. 27% ребят самостоятельно подбирают одежду, а 11% родителей покупают все без участия детей. Главным критерием при выборе наряда является, чтобы он нравился выпускнику, на это указали 60% опрошенных.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

На подготовку образа своего ребенка родители готовы потратить в среднем 12 тыс. рублей. При этом 30% респондентов рассчитывают уложиться в 7 тыс. рублей, а 27% хотят потратить от 7 тыс. до 10 тыс. рублей.

Напомним, что в Казани средние затраты на организацию выпускного вечера для учеников 9-х классов составляют около 13,5 тыс. рублей на ребенка. Для сравнения, в Москве эта сумма достигает 15 тыс. рублей, а в Санкт-Петербурге — 14 тыс. рублей.



Анастасия Фартыгина