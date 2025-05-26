Исследование: выпускной для 9-х классов в Казани обходится в среднем в 13,5 тыс. рублей

Фото: Максим Платонов

В Казани средние затраты на организацию выпускного вечера для учеников 9-х классов составляют около 13,5 тыс. рублей на ребенка. Для сравнения, в Москве эта сумма достигает 15 тыс. рублей, а в Санкт-Петербурге — 14 тыс. рублей, сообщили в SuperJob.

Для выпускников 11-х классов расходы традиционно выше: средние затраты в Казани составляют 18 тыс. рублей, в Москве — 23 тыс. рублей, а в Санкт-Петербурге — 21 тыс. рублей.

Не все школьники участвуют в праздновании выпускного: 6% родителей 9-классников и 3% родителей 11-классников сообщили, что их дети не будут отмечать это событие.

Камиль Исмаилов / realnoevremya.ru

Одной из значимых статей расходов является одежда для выпускного. Средняя стоимость наряда для юноши в 9 классе составляет 16,5 тыс. рублей, а для 11-классника — 18,5 тыс. рублей. Для девушек эти суммы выше — 14 тыс. рублей для 9-классниц и 21 тыс. рублей для выпускниц 11-го класса.

При этом 20% родителей 9-классников и 16% родителей 11-классников не покупают специальную одежду для выпускного. Среди девушек такой подход встречается реже — всего 8% выпускниц обходятся без праздничных обновок.

В этом году школу в Казани окончили 21 284 выпускника: 15 133 из них получили аттестаты за 9-й класс, 6 151 — за 11-й. Общегородской последний звонок прошел 24 мая в ледовом дворце спорта «Татнефть Арена».

Рената Валеева