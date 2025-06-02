Россия заняла шестое место в Европе по доступности электроэнергии

Фото: Динар Фатыхов

Россия заняла шестое место в рейтинге европейских стран по доступности электроэнергии. Лидером стала Исландия, а последней в списке оказалась Чехия, согласно исследованию РИА «Новости».

После энергетического кризиса 2022 года, когда цены на электроэнергию в Европе резко выросли, ситуация начала стабилизироваться, но стоимость все равно осталась выше, чем в доковидные годы. В 2024 году средняя цена на бирже European Energy Exchange (EEX) в Германии составила €79,5 за мегаватт-час, что на 16,5% ниже, чем в 2023 году, но в два раза выше уровня 2019 года.

Исландия лидирует с возможностью покупки более 26 тыс. киловатт-часов на среднемесячную зарплату. В тройке также находятся Лихтенштейн и Люксембург, где жители могут купить 23,9 тыс. и 20,7 тыс. киловатт-часов соответственно.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Россия занимает шестое место, так как на среднемесячную зарплату россияне могут приобрести около 17,2 тыс. киловатт-часов, напомним, что средняя зарплата в России превысила 91 тыс. рублей.

Последнее место в рейтинге занимает Чехия, где жители могут купить лишь 4,3 тыс. киловатт-часов. В числе стран с низкой доступностью электроэнергии также оказались Молдавия, Латвия, Португалия и Румыния, жители которых могут приобрести менее 5,7 тыс. киловатт-часов.



Анастасия Фартыгина