Сегодня в Татарстане ожидается до +22 градусов

Возможны кратковременные дожди, в отдельных районах гроза

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Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах гроза. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7–12 м/с, порывами 15–20 м/с. Утром температура составит порядка +18 градусов. Днем ожидается от +17 до +22 градусов.

Галия Гарифуллина