Минниханов выразил соболезнования семьям жертв крушения поезда в Брянской области

Фото: Динар Фатыхов

Рустам Минниханов, раис Татарстана, выразил соболезнования семьям, потерявшим близких в результате крушения поезда в Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

— Татарстанцы искренне разделяют боль утраты с близкими погибших. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Особые слова поддержки родителям, чьи дети оказались в больнице, — подчеркнул он.

Минниханов также обратился к губернатору Брянской области Александру Богомазу, подчеркнув: «Разделяем это тяжелое время вместе с Вами. Татарстан готов оказать необходимую помощь».

В Брянской области в связи с трагедией был объявлен трехдневный траур.



Напомним, 31 мая в Брянской области на железнодорожном перегоне Выгоничи — Пильшино обрушился автомобильный мост. Обломки упали на пассажирский поезд, в результате чего погибли и пострадали люди. Следком квалифицировал подрыв как теракт.



Анастасия Фартыгина