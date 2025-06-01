«Яндекс» проанализировал 7 тыс. книг и назвал Бунина самым «погодным» писателем

Самым часто упоминаемым явлением оказался ветер

Фото: Предоставлено внешней пресс-службой Яндекс Книг

«Яндекс Книги» и «Яндекс Погода» провели совместное исследование и выяснили, как авторы русской литературы XVIII–XX веков описывали погодные явления. Эксперты проанализировали более 7 тыс. книг от 137 писателей, чьи произведения входят в школьную программу. Для анализа составили список из 150 слов и выражений, связанных с погодой, от «дождя» до «торнадо». Самым часто упоминаемым явлением оказался ветер. Также в топ вошли небо, солнце, снег и дождь. Эти слова встречаются почти у всех авторов. Кроме них, часто встречаются слова воздух, туман, мороз и туча.

Каждый писатель хотя бы раз упоминал погоду, но чаще других это делал Иван Бунин. Он оказался на первом месте по количеству «погодных» упоминаний. Следом идут Борис Пильняк и Константин Паустовский. Бунин также чаще других описывал жару. У Валентина Распутина также много упоминаний жары. Михаил Пришвин и Варлам Шаламов чаще писали о холоде. Михаил Пришвин занял первое место по количеству упоминаний солнца. Аркадий Аверченко оказался на втором месте по «солнечным» упоминаниям. О ненастной погоде и тумане чаще писали Александр Блок, Михаил Лермонтов и Константин Бальмонт.

В исследовании не учитывались переносные выражения. Например, «явился как снег на голову» или «весть облетела с быстротой молнии». Также исключали случаи, когда слово обозначает имя собственное, как в выражениях «Солнечный город» или «Финист — Ясный сокол». Для очистки данных часть фрагментов проверяли вручную, часть — с помощью моделей семейства YandexGPT. Их точность составила около 95%.

Некоторые слова встречаются редко. Среди них — «хамсин», сухой африканский ветер, упомянутый Буниным, и «огни святого Эльма», оптическое явление, которое Паустовский описывает в сборнике «Черное море».

Все важное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

Екатерина Петрова