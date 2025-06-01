«Ак Барс» продлил контракт с Артемом Галимовым до 2026 года

Фото: Динар Фатыхов

Хоккейный клуб «Ак Барс» продлил контракт с нападающим Артемом Галимовым. По информации пресс-службы казанского клуба, новый контракт с 25-летним форвардом будет действовать до конца сезона-2025/2026.

В минувшем сезоне Галимов стал лучшим бомбардиром команды, набрав 59 очков (35 голов и 24 передачи) в 68 матчах. Он также занял первое место в КХЛ по показателю полезности, закончив регулярку с показателем «+31». На церемонии закрытия сезона он был признан самым полезным игроком регулярного чемпионата-2024/2025.

«Ак Барс» выбыл из Кубка Гагарина на стадии 1/4 финала, проиграв московскому «Динамо» со счетом 2-4. В регулярном сезоне команда заняла пятое место в Восточной конференции, набрав 87 очков.

Напомним, что «Ак Барс» сделал квалификационные предложения 11 своим игрокам.

Анастасия Фартыгина