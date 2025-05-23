Дети мигрантов, уже обучающиеся в школах России, не будут проходить тест по русскому языку

. Фото: Динар Фатыхов

Дети мигрантов, которые начали учебу в российских школах до введения нового закона об обязательном тестировании на знание русского языка, не будут проходить этот тест. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, подчеркнув, что это нецелесообразно, передает РИА «Новости».

По его словам, инициатива депутатов Госдумы от фракции «Новые люди» проводить ежегодное тестирование не будет реализована.

— Мы такого поручения не получали, я пока не вижу целесообразности эту работу вести, — подчеркнул Музаев.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Тем не менее он акцентировал внимание на важности работы педагогов с детьми мигрантов: «Педагоги должны работать над тем, чтобы у детей иностранных граждан не было проблем с изучением русского языка». Глава Рособрнадзора добавил, что высокий процент учащихся, находящихся в российских школах несколько лет, не испытывает трудностей с русским языком.

Напомним, что глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что родителей детей-мигрантов, не сдавших экзамен для поступления в школу даже после пересдачи, следует привлекать к административной ответственности.

Анастасия Фартыгина