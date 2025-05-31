Валиуллин поделился планами на трансферную кампанию в КХЛ

Генеральный менеджер казанского «Ак Барса» Марат Валиуллин рассказал о приоритетах клуба в предстоящей трансферной кампании. В интервью «Известиям» он отметил, что основная задача — сохранить ключевых игроков команды.

— Надо сохранить тех лидеров, которые у нас есть. Тех, которые хотят уехать в Канаду и Америку, у которых действительно есть предложения оттуда. Ребята здорово отыграли прошедший сезон. И сохранить их — первостепенная задача, — заявил Валиуллин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Вторым важным направлением работы клуба станет поиск центральных нападающих.

— Мы смотрим кандидатов, общаемся по ним. Конкуренция за хоккеистов среди клубов большая, но при этом есть большой круг ребят, которые выходят на рынок. Так что будет интересно, — добавил генменеджер.

Болельщики «Ак Барса» ожидают, что результаты трансферной кампании принесут не только интересные решения, но и повод для радости.

Матвей Гавриков