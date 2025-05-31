Посевная кампания в Татарстане подходит к завершению
По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарстана, посевная кампания в регионе близится к завершению. Также скошено 20 тыс. 910 га многолетних трав и 4 тыс. 460 га озимой ржи.
Заготовлены первые 90 тыс. тонн сенажной массы и 313 тонн сена.
Для своевременной заготовки кормов аграрии призывают максимально мобилизовать кормозаготовительную технику.
Хозяйствам с низкими техническими возможностями рекомендовано обеспечить привлечение услуг механизированных отрядов.
Напомним, что недавно Рустам Минниханов, раис Татарстана, встретился с руководителями сельхозпредприятий, главами сельских поселений и активом Тукаевского района. На встрече обсуждались ключевые вопросы развития сельского хозяйства и инфраструктуры региона.
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