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Посевная кампания в Татарстане подходит к завершению

13:12, 31.05.2025
Посевная кампания в Татарстане подходит к завершению
Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарстана, посевная кампания в регионе близится к завершению. Также скошено 20 тыс. 910 га многолетних трав и 4 тыс. 460 га озимой ржи.

Заготовлены первые 90 тыс. тонн сенажной массы и 313 тонн сена.

Для своевременной заготовки кормов аграрии призывают максимально мобилизовать кормозаготовительную технику.

Хозяйствам с низкими техническими возможностями рекомендовано обеспечить привлечение услуг механизированных отрядов.

Напомним, что недавно Рустам Минниханов, раис Татарстана, встретился с руководителями сельхозпредприятий, главами сельских поселений и активом Тукаевского района. На встрече обсуждались ключевые вопросы развития сельского хозяйства и инфраструктуры региона.

Матвей Гавриков

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