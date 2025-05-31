За сутки в Казани зафиксировано 6 ДТП с пострадавшими
В Казани за пятницу, 30 мая, зарегистрировано шесть ДТП, в которых травмы получили шесть человек, сообщили в телеграм-канале ГАИ по городу.
В четырех случаях пострадали пешеходы: двое из них были сбиты на пешеходных переходах, еще двое — при выезде с прилегающей территории.
Кроме того, медицинская помощь потребовалась электровелосипедисту, а в одном из случаев травмы получил участник столкновения автомобилей.
Всего за сутки в городе произошло около 200 аварий. Сотрудникам ГИБДД удалось задержать пять нетрезвых водителей и шесть человек, управлявших транспортными средствами без прав.
За нарушение правил дорожного движения к административной ответственности привлечены семь мотоциклистов.
Напомним, что сотрудники ГИБДД Казани задержали водителя ВАЗ 21093, установившего антирекорд по количеству нарушений. 19-летний житель Советского района, лишенный права управления, был остановлен на Сибирском тракте.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.