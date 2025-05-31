За сутки в Казани зафиксировано 6 ДТП с пострадавшими

Фото: Михаил Захаров

В Казани за пятницу, 30 мая, зарегистрировано шесть ДТП, в которых травмы получили шесть человек, сообщили в телеграм-канале ГАИ по городу.

В четырех случаях пострадали пешеходы: двое из них были сбиты на пешеходных переходах, еще двое — при выезде с прилегающей территории.

Кроме того, медицинская помощь потребовалась электровелосипедисту, а в одном из случаев травмы получил участник столкновения автомобилей.

Всего за сутки в городе произошло около 200 аварий. Сотрудникам ГИБДД удалось задержать пять нетрезвых водителей и шесть человек, управлявших транспортными средствами без прав.

За нарушение правил дорожного движения к административной ответственности привлечены семь мотоциклистов.

Напомним, что сотрудники ГИБДД Казани задержали водителя ВАЗ 21093, установившего антирекорд по количеству нарушений. 19-летний житель Советского района, лишенный права управления, был остановлен на Сибирском тракте.

Матвей Гавриков