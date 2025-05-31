В США вдвое повысят пошлины на импорт стали с 4 июня

По словам Трампа, это укрепит сталелитейную промышленность в стране

Фото: Реальное время

Пошлины на импорт стали и алюминия в США достигнут 50%. Они вступят в силу 4 июня, написал президент страны Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

Ранее американский лидер заявил о росте пошлин на импорт стали с 25% до 50% во время выступления в Питтсбурге (штат Пенсильвания). «Мы собираемся увеличить пошлины на 25%. Поднять пошлины на импорт стали с 25% до 50%, что еще больше укрепит сталелитейную промышленность в США», — сказал Трамп (запись доступна на youtube-канале Белого дома). 25%-ный тариф на импортную сталь и алюминий американский лидер ввел в марте.

Реальное время / realnoevremya.ru

Напомним, 29 мая Федеральный торговый суд США запретил пошлины президента в связи с превышением полномочий. Утверждалось, что он поставил торговую политику в зависимость от своих прихотей и спровоцировал экономический хаос. Однако вскоре Апелляционный суд страны временно восстановил пошлины. Тарифы будут действовать, пока не появится окончательное решение.

Галия Гарифуллина