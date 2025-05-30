«Рубин» вошел в тройку самых прибыльных клубов РПЛ по итогам 2024 года

Фото: Динар Фатыхов

По данным финансового отчета клубов Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ), опубликованного на сайте Российского футбольного союза, казанский «Рубин» занял третье место среди самых прибыльных клубов лиги в 2024 году.

«Рубин» показал прибыль в размере 217,27 млн рублей. Клуб уступил только «Краснодару», который возглавил список с показателем 13,052 млрд рублей, и тольяттинскому «Акрону» (364,098 млн рублей).

В то же время московский «Спартак» стал самым убыточным клубом лиги с показателем минус 2,618 млрд рублей. В тройку антилидеров также вошли московский «Локомотив» (минус 1,076 млрд рублей) и подмосковные «Химки» (минус 587,86 млн рублей).

Отметим, что это не первый успешный год для «Рубина» — в 2023 году клуб также демонстрировал стабильные финансовые показатели, в отличие от многих других команд лиги.

Матвей Гавриков