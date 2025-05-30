Житель Казани предстанет перед судом за уклонение от уплаты таможенных платежей на 10 млн рублей
Первый заместитель Приволжского транспортного прокурора утвердил обвинительный акт в отношении жителя Казани, обвиняемого по п. «г» ч. 2 ст. 194 УК России (уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере).
По данным следствия, с 2021 по 2023 год коммерческая организация из Казани закупала за рубежом строительную и иную технику для последующей перепродажи на внутреннем рынке.
Общее количество приобретенной техники превысило 90 единиц.
Заместитель директора компании намеренно указывал в документах заниженную стоимость ввозимой техники, предоставляя недостоверные сведения в таможенный орган.
Такие противоправные действия привели к неуплате таможенных платежей на сумму более 10 миллионов рублей.
Уголовное дело направлено в Перовский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.
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