Житель Казани предстанет перед судом за уклонение от уплаты таможенных платежей на 10 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

Первый заместитель Приволжского транспортного прокурора утвердил обвинительный акт в отношении жителя Казани, обвиняемого по п. «г» ч. 2 ст. 194 УК России (уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере).

По данным следствия, с 2021 по 2023 год коммерческая организация из Казани закупала за рубежом строительную и иную технику для последующей перепродажи на внутреннем рынке.

Общее количество приобретенной техники превысило 90 единиц.

Заместитель директора компании намеренно указывал в документах заниженную стоимость ввозимой техники, предоставляя недостоверные сведения в таможенный орган.

Такие противоправные действия привели к неуплате таможенных платежей на сумму более 10 миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в Перовский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

Матвей Гавриков