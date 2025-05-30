Песков: делегация российских переговорщиков отправляется в Стамбул

Фото: Михаил Захаров

Российская делегация переговорщиков отправится в Стамбул и будет готова к продолжению переговоров с Украиной в понедельник утром, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Это станет вторым раундом переговоров между сторонами в турецком городе, напоминает РИА «Новости».

— Наша делегация, российская делегация переговорщиков, отправляется в Стамбул и будет готова с утра в понедельник к продолжению переговоров, ко второму раунду этих переговоров, — заявил Песков журналистам.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о готовности российской делегации представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе переговоров.

Напомним, что президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. По словам Дмитрия Пескова, цель этих переговоров — устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.

Первый раунд переговоров в Стамбуле состоялся 16 мая и продлился почти два часа. По итогам встречи глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Он также подчеркнул готовность России продолжать переговоры с Украиной.

Рената Валеева