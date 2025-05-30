Более 3000 км дорог к школам и вузам обновят в России в 2025 году

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В 2025 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» будет обновлено более трех тысяч километров региональных и местных автомобильных дорог, ведущих к образовательным учреждениям. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин, пишет РИА «Новости».

— В этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» планируем привести в нормативное состояние 854 дорожных объекта — это более 3 тысяч километров региональных и местных автомобильных дорог, ведущих к образовательным учреждениям, — заявил Хуснуллин.

По словам министра транспорта Романа Старовойта, в 2024 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» было приведено в нормативное состояние 920 дорожных объектов, ведущих к образовательным учреждениям, их общая протяженность составила более 3,1 тысячи километров.

На ремонт и содержание федеральных дорог в России до 2030 года будет выделено 2,48 трлн рублей, что составляет лишь 58% от необходимого по действующим нормативам. Дефицит финансирования оценивается в 1,73 трлн рублей.



Рената Валеева