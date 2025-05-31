Около 59% россиян не планируют выезжать из страны на отдых в ближайший год

Фото: Мария Зверева

По данным исследования, проведенного аналитическим центром НАФИ, 59% россиян собираются отправиться в путешествие по другим регионам России в ближайший год. Каждый третий из них (30%) планирует забронировать жилье через онлайн-агрегаторы.

Интересно, что 58% опрошенных доверяют отечественным сервисам бронирования. Доверие к российским агрегаторам особенно высоко среди людей в возрасте 35—44 лет (64%) и среди граждан с высоким уровнем доходов (78%).

В 2024 году внутренний туризм в России достиг рекорда с более чем 92 млн поездок. Все больше россиян предпочитают самостоятельно подбирать жилье через отечественные онлайн-сервисы, которые заполнили нишу, освободившуюся после ухода иностранных платформ.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Почти половина опрошенных (48%) путешествовали по стране за последний год, причем жители городов чаще отправлялись в поездки (54%), чем сельские жители (30%). При поиске жилья 30% путешественников полагались на поисковые системы, а 22% использовали онлайн-агрегаторы. Сайты отелей использовали только 11%.

Планы на будущий отпуск показывают рост интереса к внутреннему туризму: 62% семей с детьми собираются отдыхать в других регионах. В сравнении с прошлым годом на 9% увеличилось число россиян, которые намерены использовать онлайн-агрегаторы для бронирования жилья.

При выборе сервиса бронирования россияне обращают внимание не только на цены, но и на удобство, безопасность и прозрачность информации. Удобный поиск важен для 28% опрошенных, отзывы других путешественников — для 27%, а 25% выбирают сервисы, где можно видеть местоположение отеля.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, что спрос на бронирование отелей в России на длинные выходные в июне, приуроченные к празднованию Дня России, вырос вдвое по сравнению с прошлым годом.

Анастасия Фартыгина