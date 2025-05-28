Казань вошла в топ-3 самых популярных городов для бронирования отелей на День России

Фото: Мария Зверева

Спрос на бронирование отелей в России на длинные выходные в июне, приуроченные к празднованию Дня России, вырос вдвое по сравнению с прошлым годом. Об этом говорится в исследовании платформы Bronevik от МТС.

— Количество заказов на праздничные даты увеличилось на 101% год к году. Основной причиной всплеска стал перенос выходного с 8 марта на 13 июня, что обеспечило россиянам четыре дня отдыха подряд — с 12 по 15 июня, — отмечают эксперты.

Согласно исследованию, по данным на конец мая, Санкт-Петербург лидирует по количеству забронированных отелей (13% от всех заказов по стране). Однако Казань с 6% бронирований уверенно заняла вторую строчку, разделив ее с Москвой. Важно отметить, что по сравнению с прошлым годом Казань продемонстрировала значительный рост, опередив столицу России по абсолютному количеству бронирований.

Реальное время / realnoevremya.ru

Помимо Казани, аналитики отмечают существенный рост интереса к таким городам, как Тула, Самара и Псков.

В целом по России чаще всего туристы бронируют объекты категории «без звезд» (41% от всех заказов), а также трехзвездочные (27%) и четырехзвездочные (19%) отели. Средний чек за ночь составляет 6,9 тыс. рублей, а средняя продолжительность проживания — два дня.

Казанцы назвали лучшие места для отдыха этим летом: 19% предпочитают провести отпуск на море, 16% — дома, 13% — на даче или в деревне.

Рената Валеева