В Казани закрыли 10 кафе за грубые нарушения санитарных норм

Фото: Татьяна Демина

В Казани по решению суда временно приостановлена деятельность десяти кафе, работавших без уведомления о начале деятельности. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Татарстану. Рейды по выявлению нарушителей проводились в апреле и мае.

По итогам проверок в суды Казани было направлено 11 материалов, по 10 из которых вынесены решения о закрытии заведений. В частности, приостановлена работа следующих кафе:

«Смарт фудс» (Сибирский тракт, 7/6) — 25 суток;

«Шаурма» (проспект Победы, 90а) — 20 суток;

«Ушу» (ул. Адоратского, 24а) — 30 суток;

«Шаурма» (Оренбургский тракт, 140) — 40 суток;

«Тесто» (ул. Александра Курынова, 10а) — 15 суток;

«Шаурма» (ул. Адоратского, 4) — 30 суток;

«Аш Бабай» (ул. Каюма Насыри, 13) — 14 суток;

«Шаурма на углях» (ул. Журналистов, 101) — 25 суток;

«Баку» (Оренбургский тракт, 20) — 45 суток;

«Шаурма Хона» (проспект Победы, 152/33) — 35 суток.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Кафе «Шаурма» (ул. Социалистическая, 8) было оштрафовано судом на 10 тысяч рублей.

19 мая кафе «Ниндзя» в Нурлате временно закрыли по решению суда после случая кишечной инфекции у одного из посетителей.

Рената Валеева