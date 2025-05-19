Суд приостановил работу кафе «Ниндзя» в Нурлате из-за кишечной инфекции

Фото: Михаил Захаров

Кафе «Ниндзя» в Нурлате временно закрыли по решению суда после случая кишечной инфекции у одного из посетителей. Эпидемиологическое расследование, проведенное Нурлатским территориальным отделом Управления, выявило серьезные нарушения санитарных норм. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Татарстана.

В ходе проверки были обнаружены следующие проблемы:

неправильно хранились продукты, что нарушало товарное соседство;

отсутствовали меры по борьбе с вредителями и дезинфекции;

нарушались правила мойки и дезинфекции кухонной посуды;

сотрудники не проходили медицинские осмотры и обучение;

не проводился производственный контроль.

Кроме того, в смывах с кухонных принадлежностей и рук поваров были найдены бактерии кишечной палочки. В связи с этим с реализации сняли 7 партий продуктов весом 65,2 кг.

На индивидуального предпринимателя В.В. Изместьева составлен протокол о временном приостановлении деятельности. Помещения кафе опечатаны, а материалы дела переданы в суд.

В результате Нурлатский районный суд приостановил работу заведения на 30 суток. У заболевшего посетителя диагностирован гастроэнтерит неуточненной этиологии.

Анастасия Фартыгина