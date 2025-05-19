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Суд приостановил работу кафе «Ниндзя» в Нурлате из-за кишечной инфекции

09:43, 19.05.2025
Суд приостановил работу кафе «Ниндзя» в Нурлате из-за кишечной инфекции
Фото: Михаил Захаров

Кафе «Ниндзя» в Нурлате временно закрыли по решению суда после случая кишечной инфекции у одного из посетителей. Эпидемиологическое расследование, проведенное Нурлатским территориальным отделом Управления, выявило серьезные нарушения санитарных норм. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Татарстана.

В ходе проверки были обнаружены следующие проблемы:

  • неправильно хранились продукты, что нарушало товарное соседство;
  • отсутствовали меры по борьбе с вредителями и дезинфекции;
  • нарушались правила мойки и дезинфекции кухонной посуды;
  • сотрудники не проходили медицинские осмотры и обучение;
  • не проводился производственный контроль.
предоставлено Управлением Роспотребнадзора по РТ

Кроме того, в смывах с кухонных принадлежностей и рук поваров были найдены бактерии кишечной палочки. В связи с этим с реализации сняли 7 партий продуктов весом 65,2 кг.

На индивидуального предпринимателя В.В. Изместьева составлен протокол о временном приостановлении деятельности. Помещения кафе опечатаны, а материалы дела переданы в суд.

  • В результате Нурлатский районный суд приостановил работу заведения на 30 суток. У заболевшего посетителя диагностирован гастроэнтерит неуточненной этиологии.
Анастасия Фартыгина

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