Суд приостановил работу кафе «Ниндзя» в Нурлате из-за кишечной инфекции
Кафе «Ниндзя» в Нурлате временно закрыли по решению суда после случая кишечной инфекции у одного из посетителей. Эпидемиологическое расследование, проведенное Нурлатским территориальным отделом Управления, выявило серьезные нарушения санитарных норм. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Татарстана.
В ходе проверки были обнаружены следующие проблемы:
- неправильно хранились продукты, что нарушало товарное соседство;
- отсутствовали меры по борьбе с вредителями и дезинфекции;
- нарушались правила мойки и дезинфекции кухонной посуды;
- сотрудники не проходили медицинские осмотры и обучение;
- не проводился производственный контроль.
Кроме того, в смывах с кухонных принадлежностей и рук поваров были найдены бактерии кишечной палочки. В связи с этим с реализации сняли 7 партий продуктов весом 65,2 кг.
На индивидуального предпринимателя В.В. Изместьева составлен протокол о временном приостановлении деятельности. Помещения кафе опечатаны, а материалы дела переданы в суд.
- В результате Нурлатский районный суд приостановил работу заведения на 30 суток. У заболевшего посетителя диагностирован гастроэнтерит неуточненной этиологии.
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