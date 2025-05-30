В Татарстане с 5 июня стартует прием заявлений на охоту на сурка-байбака
В Татарстане с 5 июня начинается прием заявлений на получение разрешений для охоты на сурка-байбака в общедоступных охотничьих угодьях. Сезон охоты стартует 15 июня и продлится до 30 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по биоресурсам.
Получить разрешение можно в любом филиале МФЦ республики, независимо от района охоты. Для оформления необходимы паспорт, охотничий билет, заявление, а также квитанции об оплате госпошлины в 650 рублей и сбора за пользование животными — 60 рублей.
Нормы допустимой добычи по районам следующие:
- Бавлинский район — 60 особей;
- Лениногорский район — 160 особей;
- Ютазинский район — 40 особей.
Напомним, Госкомитет Татарстана по биоресурсам сообщил, что охота на бурых медведей в Татарстане в 2025 году может не начаться. Хотя в 2024 году медведь был официально исключен из Красной книги республики, его численность остается небольшой. Подсчет косолапых завершится только к концу августа.
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