Охота на медведей в Татарстане под вопросом, несмотря на исключение из Красной книги

Фото: Артем Гафаров

Госкомитет Татарстана по биоресурсам сообщил, что охота на бурых медведей в Татарстане в 2025 году может не начаться. Хотя в 2024 году медведь был официально исключен из Красной книги республики, его численность остается небольшой. Подсчет косолапых завершится только к концу августа.

По словам зампредседателя Госкомитета республики Рамиля Шарафутдинова, численность медведей в республике растет, но интерес охотников к ним снизился.

— По нашим подсчетам, около 70 особей в республике сейчас есть, — подчеркнул он.

Охота на бурых медведей возможна только в весенний и осенний сезоны. Однако пока не установлена квота на их отстрел. Начальник Управления растительного и животного мира Госкомитета региона Ринат Чиспияков пояснил, что медведи расширяют свой ареал, приходя из соседних регионов: «Медведь ушел вглубь республики и дошел до Лаишевского и Пестречинского районов».

Артем Гафаров / realnoevremya.ru

Учет бурых медведей начнется в апреле и продлится до сентября.

— После проведения анализа мы сможем назвать ориентировочную численность бурого медведя в сентябре, — добавил Чиспияков.

Он также подчеркнул, что для определения квот необходимо знать численность медведей в каждом охотничьем угодье.

— Чтобы добыть одного медведя, в этом охотничьем угодье должно быть не менее четырех медведей, — заключил он.

Напомним, что в Татарстане зафиксировали рост численности косуль, оленей, куниц и зайцев. Однако не все виды животных демонстрируют положительную динамику. Число лосей уменьшилось на 1% и составило 15,8 тыс. особей, белок стало меньше на 4% (до 3,9 тыс.), а количество серых куропаток снизилось на 14%, до 175,5 тысячи.



Анастасия Фартыгина