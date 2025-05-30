Госсовет Татарстана одобрил продление налоговой льготы по «упрощенке»

Налоговая ставка сохраняется до 2027 года

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане продлят до 2027 года льготную налоговую ставку в 5% для татарстанских налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения. Поправки к соответствующему закону на заседании одобрил комитет Госсовета республики по бюджету, налогам и финансам. Документ представил глава комитета и один из его авторов Леонид Якунин.

Согласно поправкам, льготы по «упрощенке» станут доступны предпринимателям, занятым в промышленности и энергетике, а также бизнесменам IT-сферы, проживающим в малых городах.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Льготы в 5% продлят для тех, кто занят в обрабатывающей промышленности, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды. В текущем году уже действуют налоговые преференции для соответствующей категории. Кроме этой категории, в Госсовете продлили льготы для налогоплательщиков, которые проживают в городах с населением до 7 тыс. человек, а 70% их дохода поступает от разработки компьютерного ПО и от деятельности в области информационных технологий. Тем, кто платит налоги по схеме «Доходы — расходы», льготы составят 5%, а по системе «Доходы» — в 1%. Для остальных налогоплательщиков ставка предусмотрена в 15%.



Елизавета Пуншева