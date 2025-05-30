В МВД сообщили о новой схеме обмана детей с якобы их недопуском к ЕГЭ или ОГЭ

Фото: Максим Платонов

МВД России предупредило о новой схеме телефонного мошенничества, нацеленной на школьников, готовящихся к ГИА и ЕГЭ. Мошенники, представляясь сотрудниками образовательных организаций, запугивают детей недопуском к экзаменам, чтобы выманить деньги или получить доступ к их счетам и счетам их родителей. Об этом пишет ТАСС.

Как рассказал старший оперуполномоченный УБК МВД России Илья Елясов, аферисты подделывают аккаунты работников образования и связываются непосредственно со школьниками.

— Они сообщают ребенку о том, что тот не прошел регистрацию на каком-нибудь образовательном сервисе, будет не допущен до экзамена, если он не зарегистрируется на какой-нибудь площадке, — пояснил Елясов.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Цель мошенников — создать стрессовую ситуацию, в которой ребенок теряет способность критически оценивать происходящее. В преддверии ЕГЭ и ОГЭ угроза недопуска к экзаменам оказывает сильное психологическое давление на школьников.

После этого злоумышленники либо присылают фишинговые ссылки для кражи денег, либо вынуждают включить режим демонстрации экрана на смартфоне, что позволяет получить доступ к аккаунтам.

Однако на этом мошенники не останавливаются. Они начинают угрожать школьнику и его семье уголовной ответственностью за якобы совершенное преступление.

— Манипулируя таким образом, детей заставляют либо передать доступ к платежным средствам родителей, то есть передать банковские карты, например, сфотографировав банковскую карту с двух сторон, либо передать наличные средства курьеру. Таких преступлений мы фиксировали уже значительное количество, — подчеркнул сотрудник МВД.

О том, как мошенники ловят внушаемых россиян и куда идти после подобных мошенничеств, — в материале «Реального времени».

Рената Валеева