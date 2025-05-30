В МВД сообщили о новой схеме обмана детей с якобы их недопуском к ЕГЭ или ОГЭ
МВД России предупредило о новой схеме телефонного мошенничества, нацеленной на школьников, готовящихся к ГИА и ЕГЭ. Мошенники, представляясь сотрудниками образовательных организаций, запугивают детей недопуском к экзаменам, чтобы выманить деньги или получить доступ к их счетам и счетам их родителей. Об этом пишет ТАСС.
Как рассказал старший оперуполномоченный УБК МВД России Илья Елясов, аферисты подделывают аккаунты работников образования и связываются непосредственно со школьниками.
— Они сообщают ребенку о том, что тот не прошел регистрацию на каком-нибудь образовательном сервисе, будет не допущен до экзамена, если он не зарегистрируется на какой-нибудь площадке, — пояснил Елясов.
Цель мошенников — создать стрессовую ситуацию, в которой ребенок теряет способность критически оценивать происходящее. В преддверии ЕГЭ и ОГЭ угроза недопуска к экзаменам оказывает сильное психологическое давление на школьников.
После этого злоумышленники либо присылают фишинговые ссылки для кражи денег, либо вынуждают включить режим демонстрации экрана на смартфоне, что позволяет получить доступ к аккаунтам.
Однако на этом мошенники не останавливаются. Они начинают угрожать школьнику и его семье уголовной ответственностью за якобы совершенное преступление.
— Манипулируя таким образом, детей заставляют либо передать доступ к платежным средствам родителей, то есть передать банковские карты, например, сфотографировав банковскую карту с двух сторон, либо передать наличные средства курьеру. Таких преступлений мы фиксировали уже значительное количество, — подчеркнул сотрудник МВД.
О том, как мошенники ловят внушаемых россиян и куда идти после подобных мошенничеств, — в материале «Реального времени».
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