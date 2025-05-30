Сенатор Шейкин предложил Минтрансу создать Единый федеральный реестр курьеров

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Сенатор Артем Шейкин обратился в Минтранс с просьбой выразить позицию ведомства относительно целесообразности создания в России Единого федерального реестра курьеров. Об этом пишет РИА «Новости».

По мнению сенатора, создание реестра необходимо для повышения безопасности дорожного движения и укрепления правовых основ развития отрасли курьерских услуг в России.



Шейкин отметил, что на данный момент существует проблема привлечения к ответственности курьеров, нарушающих ПДД, поскольку многие из них «действуют фактически вне рамок закона, используя личные или арендованные транспортные средства без надлежащей разрешительной документации, в том числе водительского удостоверения, необходимого в случае продвижения на мопедах».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Это создает угрозу для безопасности участников дорожного движения и третьих лиц, а также усложняет контроль за действиями курьеров со стороны государственных органов, — подчеркнул парламентарий.

В общей сложности 1,7 млн рублей хочет получить солидарно от ООО «Шеринговые технологии» и «Яндекс Еда» петербурженка, которая из-за врезавшегося в нее курьера на самокате оказалась надолго прикована к инвалидному креслу.



Рената Валеева