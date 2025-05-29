Вторые «Игры будущего» состоятся в Абу-Даби в декабре 2025 года

Фото: Александр Старшинов

Вторые «Игры будущего» состоятся в Абу-Даби с 18 по 23 декабря 2025 года, сообщает пресс-служба турнира.

Первые «Игры будущего» прошли в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года.

В программу соревнований вошли фиджитал-дисциплины, объединяющие киберспорт и классические виды спорта. В них приняли участие 2 тыс. спортсменов из более чем 100 стран.

Третьи «Игры будущего» запланированы на 2026 год, они пройдут в Казахстане.

Матвей Гавриков