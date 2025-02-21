Число криптоферм в Татарстане составило 3% в 2025 году

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В России количество майнинговых ферм за последний год увеличилось на 7%. На январь 2025 года в стране насчитывается 136 тыс. таких объектов, сообщили в «Интерфакс».

Лидирует по количеству ферм Иркутская область, за ней следуют Москва, Подмосковье, Башкортостан и Самарская область. Татарстан, а также Самарская, Новосибирская, Свердловская области и Санкт-Петербурге занимают место в группе регионов с 3% от общего числа криптоферм.

В исследовании подчеркивается, что в Иркутской области зарегистрировали наибольший рост объема майнинга — на 18%. В целом в России 90% мощностей направлены на добычу Bitcoin, остальные 10% используются для альткоинов, таких как Litecoin, Ethereum и Monero.

Напомним, что президент России Владимир Путин подписал поправки в Налоговый кодекс, регулирующие налогообложение криптовалют. Документ, опубликованный на официальном портале правовых актов, признает цифровые валюты имуществом и устанавливает правила налогообложения доходов и расходов от их майнинга и торговли.

Анастасия Фартыгина