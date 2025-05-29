Whoosh и «МТС Юрент» запустили рейтинги водителей электросамокатов
Компании Whoosh и «МТС Юрент» начали пилотное внедрение рейтингов водителей электросамокатов в своих сервисах, сообщили РИА «Новости» представители компаний.
Рейтинг будет учитывать количество поездок, наличие штрафов, предупреждений, аварий, манеру вождения и качество парковки. Это позволит поощрять добросовестных пользователей и вводить ограничения для нарушителей правил.
Напомним, что в историческом центре Казани ввели ограничения на парковку электросамокатов, сообщает пресс-служба мэрии. Решение принято в связи с многочисленными жалобами горожан на беспорядочную парковку и создание помех для пешеходов.
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