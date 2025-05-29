Минтранс запретит перевозку детей в дешевых заменителях автокресел

Фото: Анастасия Фартыгина

Минтранс подготовил поправки к ПДД, запрещающие использование дешевых аналогов автокресел и бустеров при перевозке детей. Под запрет попадут корректоры ремней безопасности, бескаркасные автокресла и другие устройства, не обеспечивающие безопасность ребенка. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Ведомство уточнило термин «детское удерживающее устройство», определив его как конструкцию, соответствующую правилам ООН №44. Лямки, адаптеры, накладки на ремни и подобные изделия использовать будет нельзя.

Одновременно Госдума планирует увеличить штраф за нарушение правил перевозки детей с 3 тыс. до 5 тыс. рублей. Поправки направлены на исключение спорных ситуаций с использованием «сомнительных» сертификатов на опасные аналоги ДУУ.

Эксперты поддерживают изменения, отмечая, что такие меры помогут снизить спрос на небезопасные устройства. В Минтрансе подчеркнули: цель поправок — четкое определение разрешенных устройств и исключение опасных альтернатив.

Напомним, что правительство России поддержало законопроект, который увеличивает штрафы за перевозку детей в автомобилях без специальных кресел. Теперь водителям придется заплатить 5 тыс. рублей вместо трех, должностным лицам — 50 тыс. вместо 25, а юридическим лицам — 200 тыс. вместо 100.

Матвей Гавриков