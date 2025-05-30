В Казани проложили новый трубопровод инновационным методом бестраншейного восстановления

Фото: предоставлено пресс-службой МУП "Водоканал"

В Казани на ул. 2-ай Даурской при капитальном ремонте канализационного коллектора использовали метод бестраншейного восстановления Flexirohr.

Ранее таким методом была восстановлена пропускная способность 164 метров трубы по ул. Горького, сегодня работы идут на ул. 2-й Даурской — там планируется восстановить более 150 метров трубопровода.

На объекте провели промывку и телеинспекцию участка, затем приступили к основному этапу — сварка труб в плеть, протягивание плети по всей длине участка и заключительный этап — герметизация межтрубного пространства в колодцах.

Реклама. МУП «Водоканал». предоставлено пресс-службой МУП "Водоканал"

— Данный инновационный метод не требует проведения земляных работ, и это его большое преимущество — не нужно нарушать благоустройство, ограничивать дорожное движение, коллектор продолжает работать в штатном режиме, — отметили в пресс-службе предприятия.