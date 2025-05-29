Верховный суд разрешил водителям временно отъезжать от места ДТП для устранения заторов

Фото: Динар Фатыхов

Верховный суд России вынес постановление, согласно которому водитель, ставший участником ДТП, имеет право временно отъехать от места аварии, если это необходимо для предотвращения или устранения затора на дороге. Об этом пишет ТАСС.

Решение было принято в рамках рассмотрения дела женщины-водителя, ранее признанной виновной в нарушении ПДД и лишенной водительских прав за то, что она отъехала от места ДТП, чтобы не блокировать движение. Мировой судья и вышестоящие инстанции поддержали первоначальное решение.

Однако Верховный суд указал на то, что, согласно ПДД, перемещение транспортного средства допускается при условии предварительной фиксации обстоятельств аварии. Суд также принял во внимание отсутствие умысла водителя скрыться с места происшествия.

В результате обвинение было переквалифицировано и женщина была признана виновной по ч. 1 ст. 12.27 КоАП РФ (невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных Правилами дорожного движения, в связи с дорожно-транспортным происшествием). Ей был назначен штраф в размере 1000 рублей.

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Рената Валеева