Аномальная жара в Татарстане сменится грозовыми дождями и похолоданием

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан продолжает оставаться во власти жаркого антициклона, установившегося над регионом несколько дней назад. Сегодня столбики термометров в полдень достигли отметок +31, сообщили в Гидрометцентре республики.

В ближайшие двое суток, 30 и 31 мая, существенных изменений в погодной ситуации не предвидится. Антициклон продолжит удерживать позиции, обеспечивая малооблачную и жаркую погоду. Ночью 30 мая ожидается +12, на западе до +17, а 31 мая — +16. Днем воздух прогреется до +33 градусов. Осадков в эти дни не ожидается.

Первый день лета принесет перемены. В воскресенье, 1 июня, днем скажется влияние приближающегося атмосферного фронта. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами и кратковременными усилениями ветра до 15–20 м/с. Температура воздуха днем составит от +28 до +33. Ночью вероятность осадков небольшая, температура до +20.

Реальное время / realnoevremya.ru

В начале следующей недели — заметное похолодание. С 2 июня в Татарстане ожидается перестройка атмосферных процессов. Активные фронтальные разделы принесут грозовые дожди и ощутимое снижение температуры.

По предварительным данным Гидрометцентра Татарстана, в понедельник, 2 июня, днем ожидается от +21 до +26. Во вторник, 3 июня, в тыловой части циклона прогнозируется не выше +24 градусов.

Напомним, РСЧС сообщило о высокой пожарной опасности лесов на территории Татарстана в период с 29 мая по 2 июня.



Рената Валеева