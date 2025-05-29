Депутаты предложили организовать пункты установки приложений в МФЦ из-за проблем с Apple

Фото: Динар Фатыхов

Депутаты фракции «Новые люди» обратились к главе Минэкономразвития Максиму Решетникову с предложением организовать в МФЦ спецпункты для установки мобильных приложений. Об этом пишет ТАСС.

Авторами инициативы выступили вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутат Антон Ткачев. Они объясняют необходимость создания таких пунктов сложностями, возникшими у пользователей продукции Apple из-за ограничений на скачивание ключевых российских приложений.

— Чтобы установить необходимые приложения, пользователям приходится обращаться в отделения банков или офисы компаний, где им помогают загружать приложения через специальные инструкции или альтернативные магазины. Особенно это неудобно для граждан, использующих несколько банковских и сервисных приложений, — отмечают депутаты в своем обращении.

По мнению «Новых людей», организация пунктов установки приложений в МФЦ не только облегчит жизнь пользователям iOS, столкнувшимся с ограничениями, но и поможет пожилым владельцам смартфонов, а также убережет граждан от установки мошеннических приложений.

Сегодня пользователи устройств Apple столкнулись с исчезновением приложения «Авито» из магазина приложений App Store.



Рената Валеева