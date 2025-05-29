Приложение «Авито» удалено из App Store

Фото: предоставлено пресс-службой "Авито"

Пользователи устройств Apple столкнулись с исчезновением приложения «Авито» из магазина приложений App Store. Информацию об этом подтвердили в самой компании.

— Друзья, к сожалению, наше приложение только что исчезло из AppStore. Мы ведем переговоры с Apple и разбираемся в причинах, — говорится в официальном сообщении, опубликованном представителями «Авито».

В компании подчеркнули, что сейчас ведется активная работа над выяснением обстоятельств и решением возникшей проблемы. Пользователям, у которых приложение уже установлено на iPhone, рекомендуется не удалять его.

Тем, у кого приложение «Авито» не установлено, в компании посоветовали пользоваться мобильной версией сервиса через браузер.

В прошлом году RuTube был удален из App Store из-за санкций со стороны американской компании. В Rutube пообещали «прилагать все усилия, чтобы обеспечить возвращение приложения в App Store как можно скорее».

Рената Валеева