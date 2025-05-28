В Казани задержали браконьеров, ловивших рыбу запрещенными снастями

Фото: Олег Тихонов

Сотрудники Госкомитета Татарстана по биоресурсам задержали браконьеров, которые ловили рыбу на Волге. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.

Операция «Нерест» прошла в 5 км юго-западнее села Тетеево Лаишевского района и в микрорайоне «Юдино» Кировского района Казани.

Задержанные использовали незаконные орудия лова. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье 256 УК, которая касается незаконной добычи водных биологических ресурсов.

Напомним, что операция «Нерест» стартовала в Татарстане с 25 апреля, она направлена на защиту рыбных запасов в регионе. В рамках этой операции вводится полный запрет на промышленное рыболовство до 5 июня, что связано с установлением запретных сроков для Волжско-Каспийского бассейна.



Анастасия Фартыгина