Минюст: сейчас нет оснований для признания Урганта и Пугачевой иноагентами

Фото: Анастасия Фартыгина

Замминистра юстиции Олег Свириденко заявил, что на данный момент отсутствуют основания для признания телеведущего Ивана Урганта и певицы Аллы Пугачевой иностранными агентами, поскольку отсутствуют факты нарушения ими российского законодательства.

— Мы без фактуры не работаем. Если человек живет в рамках правового поля, мы это видим. На сегодняшний день оснований для признания их иноагентами нет, — подчеркнул Свириденко в комментарии ТАСС.

Замминистра юстиции также отметил, что включение лиц в реестр иностранных агентов возможно только при наличии подтвержденных фактов нарушения закона.

Данное заявление прозвучало на фоне обращения депутата Госдумы Николая Новичкова, который ранее просил Минюст рассмотреть основания для признания Ивана Урганта иноагентом, ссылаясь на сообщения в СМИ о регистрации телеведущего как ИП во Франции.

Согласно действующему законодательству, иностранным агентом может быть признано лицо, получающее поддержку и (или) находящееся под иностранным влиянием и осуществляющее определенные виды деятельности. 2 мая вступил в силу указ президента, расширяющий перечень оснований для признания иноагентом, включая содействие в исполнении решений международных организаций, направленных против безопасности России, а также вовлечение граждан в сбор сведений о военно-технической деятельности страны.

Рената Валеева