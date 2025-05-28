В Ассоциацию индустрии халяль в Казани подали 17 заявок, включая международные организации

Фото: Динар Фатыхов

В Казани на вступление во Всероссийскую Ассоциацию индустрии халяль поступило 17 заявок, среди которых четыре от организаций с международной аккредитацией. Глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина сообщила об этом в интервью ТАСС.

Первое заседание ассоциации прошло 16 мая в рамках Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum». Ассоциация создана для объединения сертифицирующих органов, экспертов и участников индустрии, а также для разработки предложений по улучшению рынка и инициирования законодательных изменений.

Напомним, что основные проблемы рынка халяль в России — это рост числа недобросовестных органов сертификации и нехватка партнерских мер господдержки. С начала года экспорт халяль-продукции из Татарстана уже превысил $8 млн. По итогам 2024-го этот показатель составил $14 млн. Однако на внутреннем рынке продукции для мусульман и в республике, и в целом по стране наблюдается ряд проблем. Подробнее — в материале «Реального времени».



Анастасия Фартыгина