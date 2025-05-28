Макрон призвал не превращать БРИКС в инструмент конфронтации с Западом

Фото: Динар Фатыхов

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался против превращения блока БРИКС в противника США и стран Группы семи. Он считает, что растущее желание развивающихся стран присоединиться к БРИКС указывает на необходимость обновления международных институтов, чтобы они лучше отражали современный мир, пишет ТАСС.

— Если БРИКС хочет стать альтернативным мировым порядком, следуя стратегии Китая и противостоя мировому порядку, возглавляемому США, это будет ошибкой. Конфронтация между Группой семи и БРИКС также не имеет смысла, — подчеркнул Макрон, выступая перед студентами в Джакарте.

Он добавил, что многие из этих стран, включая Бразилию и Индонезию, более искушенные и не стремятся к конфликту.

Макрон приветствовал присоединение новых членов к БРИКС и выразил надежду, что Индонезия, вступающая в организацию с 2025 года, поможет сделать БРИКС площадкой для сотрудничества и диалога между развитыми и развивающимися странами.

В то же время он заявил, что некоторые государства могут стремиться к вступлению в БРИКС, чтобы привлечь внимание к проблеме недостаточной представленности в международных организациях. Президент Франции призвал к «глубокой реформе мирового порядка» и существующих институтов, таких как Совбез ООН и Международный валютный фонд.

Также накануне Макрон уточнил, что Россия не дала ответа на новый призыв Запада к прекращению огня на Украине, и назвал это неприемлемым.



Анастасия Фартыгина