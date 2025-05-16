Макрон назвал неприемлемым отказ России ответить на призыв к прекращению огня на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия не дала ответа на новый призыв Запада к прекращению огня на Украине, назвав это неприемлемым, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Le Figaro.

— Неприемлемо, что Россия, президент Путин во второй раз не отвечают на требования, выдвинутые американцами, поддержанные Украиной и европейцами, — заявил Макрон после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Заявление Макрона прозвучало на фоне продолжающихся призывов Запада к прекращению огня и началу мирных переговоров.

В то же время помощник президента России и глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский ранее отметил, что требования прекращения огня до начала мирных переговоров свидетельствуют о незнании истории. По его словам, боевые действия, как правило, всегда шли параллельно с переговорным процессом.

— Как правило, всегда, как говорил Наполеон, война и переговоры ведутся одновременно, — подчеркнул Мединский.

После переговоров Мединский сообщил, что стороны договорились представить свое видение возможного прекращения огня, после чего переговоры целесообразно продолжить.

Рената Валеева