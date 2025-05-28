Эксперт: штрафы за продажу алкоголя детям слишком малы и не отражают реальной угрозы

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Существующие штрафы за покупку алкогольной продукции несовершеннолетним не отражают той опасности, которую несет это действие, заявил в беседе с RT директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

По мнению эксперта, покупка алкоголя детям стала «неприятной традицией», когда находятся взрослые, игнорирующие последствия своих действий.

— К сожалению, это уже традиция. Очень неприятная традиция, когда дети просят взрослого купить им алкоголь — и взрослый покупает. Всегда находится тот самый дядюшка, которому все равно и который ни о чем не думает, — отметил Орлов.

Он также подчеркнул, что действующее законодательство недостаточно стимулирует взрослых к ответственности.

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— Максимальный штраф за покупку алкоголя ребенку — 3 тыс. рублей. А можно отделаться и 1,5 тыс. Это слишком небольшое наказание, не соразмерное той угрозе, которая создается ребенку, — считает эксперт.

Орлов пояснил, что, совершая подобный поступок, взрослый повышает риск развития алкогольной зависимости у ребенка в будущем, а также подвергает его непосредственной опасности для здоровья и жизни.



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Рената Валеева