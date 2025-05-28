В Байкальске объявлен трехдневный траур в связи с гибелью пятерых подростков
Администрация Байкальского городского поселения объявила трехдневный траур в связи с трагической гибелью пятерых несовершеннолетних в результате пожара в частном доме, произошедшего ночью 28 мая. Траур продлится 28, 29 и 30 мая, сообщил глава поселения Василий Темгеневский в своем телеграм-канале.
По предварительным данным Следственного комитета, трагедия развернулась в СНТ «Горный Байкал». Группа подростков отмечала день рождения, когда, предположительно, один из них совершил нападение на сверстников с ножом. Четверо подростков скончались на месте, еще четверо были госпитализированы с травмами. Подозреваемый, как предполагается, после нападения включил газ и поджег дом, погибнув в огне.
Один из пострадавших был успешно прооперирован и находится в стабильном состоянии. Состояние троих других не вызывает у врачей серьезных опасений, все они будут переведены на лечение в Иркутск.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве.
Темгеневский призвал жителей города доверять только официальной информации и оказать необходимую помощь родителям погибших и раненых детей.
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