Казанская телебашня засияет триколором и цветами в День защиты детей

Фото: Максим Платонов

В честь Международного дня защиты детей, 1 июня, Казанская телебашня Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) включит праздничную архитектурно-художественную подсветку. Об этом сообщает ТАСС.

Тематическая подсветка на башнях и мачтах появится с наступлением сумерек. Помимо Казани, праздничная иллюминация будет радовать глаз в Воронеже, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Тамбове, Черкесске и других городах страны.

В частности, на Останкинской телебашне в Москве будет транслироваться поздравительный ролик с участием персонажей мультсериала «Фиксики», а в других городах — видеооткрытки с динамичными образами детей и изображениями игрушек.

Разнообразные световые шоу запланированы также на телебашнях в Костроме, Майкопе, Пензе, Саранске, Смоленске, Уфе и других городах.

Программа празднования Международного дня защиты детей в Казани пройдет с 30 мая по 3 июня. Запланировано более 100 мероприятий во всех районах города.

Рената Валеева