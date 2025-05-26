В рамках Дня защиты детей в Казани проведут более 100 мероприятий

Центральной площадкой празднования станет парк «Елмай» — там праздник продлится шесть часов

Фото: Максим Платонов

Программа празднования Международного дня защиты детей в Казани пройдет с 30 мая по 3 июня. Запланировано более 100 мероприятий во всех районах города, сообщила на «деловом понедельнике» в мэрии замруководителя исполкома столицы Татарстана Гузель Сагитова.

В частности, праздничные мероприятия пройдут в парках «Калейдоскоп» (30 мая), Горкинско-Ометьевском лесу, парке «Крылья Советов» (31 мая), КДК им. Ленина (31 мая и 3 июня), «Сосновая роща» (1 июня), «Салават купере» (2 июня). День защиты детей отметят и в других общественных пространствах и учреждениях.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

— Центральной площадкой празднования станет парк «Елмай». Наши подростковые клубы проведут мультиформатную развлекательную программу «Мы там, где ты», — сообщила Гузель Сагитова.

По ее словам, программа рассчитана на шесть часов. За это время гости смогут принять участие в мастер-классах по 18 направлениям. Хедлайнером станет музыкальный коллектив Just Brass.

Напомним, в этом году в летних лагерях смогут отдохнуть 15,7 тыс. казанских школьников. К сезону готовятся 11 муниципальных лагерей, 16 лагерей предприятий и организаций.

Галия Гарифуллина