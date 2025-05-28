Лечение Киркорова, который должен был выступить в Нижнекамске, займет больше времени

Фото: Мария Зверева

Лечение народного артиста России Филиппа Киркорова, получившего ожог во время выступления в Санкт-Петербурге, может занять больше времени, чем предполагалось изначально. Об этом сообщила РИА «Новости» представительница певца Екатерина Успенская.

— Лечение идет полным ходом, но, возможно, времени для восстановления потребуется больше, чем предполагалось, — заявила Успенская.

Напомним, ранее она подтвердила информацию о возникших «осложнениях» со здоровьем у артиста. Инцидент произошел в большом концертном зале «Октябрьский», где у Филиппа Киркорова загорелся рукав куртки во время выступления.

В связи с состоянием здоровья певца его выступление 23 мая на праздновании 30-летия СИБУРа и Дня химика в Нижнекамске было отменено. Главным гостем мероприятия стал Shaman.

Рената Валеева