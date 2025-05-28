Молодой лыжник Коростелев заявил о желании превзойти Большунова

Фото: Мария Зверева

21-летний российский лыжник Савелий Коростелев о своем намерении превзойти трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, представляющего Татарстан. Заявление прозвучало на фоне успешного сезона, в котором Коростелев завоевал золото чемпионата России — 2025 в командном спринте вместе с Большуновым, а также в эстафете в составе команды Татарстана, и стал победителем общего зачета Кубка России.

Коростелев подчеркнул, что конкуренция с лидерами сборной, такими как Большунов и Сергей Устюгов, является мощным мотиватором для его развития, пишет РИА «Новости Спорт».

Мария Зверева / realnoevremya.ru

— Положительно отношусь к соперничеству с Большуновым — это только подогревает интерес. Верю, что могу стать лучше. Все хотят быть первыми, это естественно. Саша хочет быть лучшим, и я тоже. И Серега Устюгов такой же. Мы все стремимся к этому, — заявил Коростелев.

Ранее российская биатлонистка, заслуженный мастер спорта и депутат Мосгордумы Ольга Зайцева высказалась на тему выступления Большунова за сборную Татарстана.



Рената Валеева