Молодой лыжник Коростелев заявил о желании превзойти Большунова
21-летний российский лыжник Савелий Коростелев о своем намерении превзойти трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, представляющего Татарстан. Заявление прозвучало на фоне успешного сезона, в котором Коростелев завоевал золото чемпионата России — 2025 в командном спринте вместе с Большуновым, а также в эстафете в составе команды Татарстана, и стал победителем общего зачета Кубка России.
Коростелев подчеркнул, что конкуренция с лидерами сборной, такими как Большунов и Сергей Устюгов, является мощным мотиватором для его развития, пишет РИА «Новости Спорт».
— Положительно отношусь к соперничеству с Большуновым — это только подогревает интерес. Верю, что могу стать лучше. Все хотят быть первыми, это естественно. Саша хочет быть лучшим, и я тоже. И Серега Устюгов такой же. Мы все стремимся к этому, — заявил Коростелев.
Ранее российская биатлонистка, заслуженный мастер спорта и депутат Мосгордумы Ольга Зайцева высказалась на тему выступления Большунова за сборную Татарстана.
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